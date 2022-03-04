شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنزوح 10 ملايين لاجئ من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأمم المتحدة، أنها تتوقع أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نزوح ما يصل إلى 10 ملايين لاجئ هربا من القتال.

وقالت المنظمة الدولية في نيويورك إن من بين هؤلاء، نحو 4 ملايين يمكن أن ينتقلوا إلى دول مجاورة، على الرغم من أن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دو جاريك قال إن هذه مجرد تقديرات.

ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين نزحوا بالفعل، من وجهة نظر الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من قد يتم تشريده.

وفرّ حوالي مليون شخص من أوكرانيا بالفعل، وفقا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

وتظهر بيانات رسمية أن 575 ألف لاجئ أوكراني دخلوا بولندا حتى الآن، مع تسجيل ألمانيا 5 آلاف لاجئ حتى الآن، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية.