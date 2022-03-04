شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار قضائي إسرائيلي يهدد بأزمة دبلوماسية مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألغت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، تسجيل الأرض المقامة عليها كنيسة ”ألكسندر نيباسكي“، باسم الحكومة الروسية، في خطوة من شأنها أن تشعل أزمة دبلوماسية مع روسيا، وفق ما أوردت صحيفة ”غلوبس“ العبرية.



وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن ”الأرض المقامة عليها الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس، هي ذات حساسية بالغة“، مشيرة إلى أن الأرض مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم ”المملكة الروسية“.