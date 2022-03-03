شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية تفجر المنازل.. والضحايا يطالبون بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

طالب عدد من ضحايا تفجير المنازل التي دمرتها مليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محافظات اليوم الخميس، بموقف دولي جاد لإنصافهم ومحاكمة قادة مليشيات الحوثي الانقلابية على ما ارتكبته من جرائم بحقهم.

وخلال جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل اليوم بمدينة مأرب، أكد الضحايا بأن ما تقوم به مليشيا الحوثي يرقى لجرائم حرب ضد الإنسانية في القانون الدولي الإنساني.

وتحدث الضحايا عن معاناتهم جراء تعرضهم لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحقهم من تهجيرهم قسريا من مناطقهم، مرورا بجريمة نهب ممتلكاتهم وتفجير منازلهم.

وأوضحوا أنهم يعيشون اليوم في ظروف إنسانية مأساوية وباتوا في العراء في خيام تفتقد لأبسط مقومات الحياة الأساسية بعد أن فقدوا منازلهم.

واستنكر الضحايا صمت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وضعف موقفها وكل المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إزاء تعرضهم لواحدة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي.