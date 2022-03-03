شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كندا تحتجز طائرة تقل أجانب روس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في تطورات سريعة لفرض العقوبات على روسيا، قامت السلطات الكندية، باحتجاز طائرة تقل أجانب روس في مطار يلونايف الكندي. وفي ظل العقوبات المفروضة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ساعات أنه تم فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال وشخصيات روسية. وأوضح أن العقوبات الجديدة تتضمن قرارات بمنع السفر على مسؤولين روس. من ناحية أخرى حثّت بولندا مواطنيها على مغادرة روسيا وبيلا روسيا.

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