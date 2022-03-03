شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أوكرانيا.. روسيا توجه لليابان هذا التحذير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفادت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس أن “ربط وزارة الخارجية اليابانية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدخول جزر الكوريل الجنوبية، الخاضعة للسيادة الروسية، أمرٌ له نزعةٌ انتقاميةٌ”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تنصح بنسيان هذا الأمر، لافتةً إلى المغزى الانتقامي في تصريحات دبلوماسي ياباني حول الجزر.

وقالت زاخاروفا أنه خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 فبراير الماضي، أجرى المدير العام للإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية اليابانية، تشابها بين العملية العسكرية في أوكرانيا، ودخول جزر الكوريل الجنوبية.

مضيفة؛ غير الجزر المذكورة انتقلت إلى بلدنا بما يتفق تماما مع القانون الدولي، في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي تعرضت فيها اليابان لهزيمة ساحقة.

وتؤكد موسكو أن الجزر أصبحت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، نتيجة للحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها تعد أمرا لا شك فيه.

وبالتزامن مع العقوبات الغربية، أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أن الحكومة اليابانية ستجمد أصول 4 بنوك روسية، بما في ذلك «في تي بي»، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا.