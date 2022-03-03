شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق روسي أوكراني على وقف مؤقت لإطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصل الوفدان الروسي والأوكراني المشاركان في الجولة الثانية من المفاوضات في بيلاروسيا، إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، فى المناطق الأشد تضرراً.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي: "إننا بحثا القضايا الإنسانية والعسكرية وقضية التسوية السياسية المستقبلية، وتمكنا من إيجاد التفاهم بشأن بعض المسائل، مضيفاً أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء السكان، مع إمكانية وقف إطلاق النار مؤقتا فيها ".

وأكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك من جانبه، الاتفاق على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار في تلك المناطق، مبيناً أن الحوار سيستمر في الجولة الثالثة من المفاوضات التي من المقرر عقدها بأسرع ما يمكن.