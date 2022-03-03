شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتحور من أوميكرون لـ 38% في العينات العشوائية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت نسبة المتحور الفرعي "بي إيه2." من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ارتفاعها في العينات الإيجابية لكورونا في ألمانيا.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي، الذي أصدره معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الخميس.

وحسب أحدث البيانات المتوافرة لدى المعهد، فقد ارتفعت نسبة المتحور الفرعي في العينات العشوائية للأسبوع قبل الماضي إلى نحو 38% مقابل نحو 25% في الأسبوع السابق عليه.

يذكر أن نسبة المتحور الفرعي "بي ايه2." آخذة في الزيادة في العينات الإيجابية لكورونا بشكل مستمر منذ بداية العام، بينما تراجعت نسبة المتحور الفرعي "بي ايه1." الذي كان أكثر انتشارا حتى الآن.

ومن الممكن ملاحظة هذا التطور على المستوى الدولي أيضا، وكتب المعهد في تقريره أن "تباطؤ تراجع أعداد الإصابات أو تجدد زيادتها ليس مستبعدا بسبب الانتقال الأسهل للمتحور الفرعي بي ايه2."، مشيرا إلى أن العامل المهم لاستمرار هذا المسار هو عودة المخالطات القوية في ظل التخفيف المزمع لتدابير مكافحة كورونا.

ورصد المعهد حدوث زيادة طفيفة في معدل الإصابة الأسبوعي وذلك بعد فترة طويلة من التراجعات، وقال المعهد إنه ربما كان هذا استثناء أو ربما كان مؤشرا على حدوث انعكاس في الاتجاه.