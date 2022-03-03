شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يلتقي برئيس مجلس الأعيان الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، على هامش اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد" عبد الرازق خلال اللقاء " أن العلاقات المصرية الأردنية علاقات قوية وراسخة، تقوم على أسس ثابتة ، مثمنا المستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية والتي تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، إلى وحدة الهدف والمصير.

من جانبه أكد" الفايز" أن العلاقات المصرية الأردنية "تاريخية" ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثاني تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل"،

وشدد الفايزعلى أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن ومصرعلى مختلف المستويات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة لخدمة مصالح الشعبين لا سيما وان التجربة المصرية التى اطلقها الرئيس السيسي فى التنمية الاقلصادية والاجتماعية العمرانية تعد نموذجا يحتذى به دوليا،

وأكد" عبد الرازق" أهمية تفعيل العلاقات بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الأعيان الأردنى، بما يخدم أهدافنا المشتركة، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

من جانبه، وجه فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنى، الدعوة للمستشار عبد الرازق، لزيارة الأردن لتوطيد العلاقات بين المجلسين،

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية.