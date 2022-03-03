شكرا لقرائتكم خبر عن تلتهم موارد الدولة.. تقرير بالفيديو يكشف الآثار السلبية للزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدى لها، وتأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.