شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب": الرئيس يحقق حلم المناطق الشعبية فى التطوير والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية الحقيقية في مصر، حيث شهدت البلاد في عهده طفرة تنموية كبرى، مستهدفا أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة وتوفير كل احتياجاته، متابعا: "فى الجمهورية الجديدة مصر ستكون أفضل وأفضل وبناء الإنسان أولوية لدى القيادة السياسية والدولة".

وثمن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، جهود الرئيس السيسي فى تطوير العشوائيات ودعم المناطق الشعبية وتنفيذ مشروعات تنموية في كل مكان فى مصر، مشيدا بتوجيهات الرئيس بشأن تيسير حركة المواطنين في بولاق الدكرور وكرداسة وغيرها، قائلا: "الرئيس السيسي بيحقق حلم المواطن البسيط إنه يشوف بولاق الدكرور على الخريطة، دا كان حلم والنهاردة بنشوفه حقيقة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال افتتاح بعض المشروعات التنموية في محافظة الجيزة أمس، عن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة، وقال: "لما قولنا فى غرب القاهرة الكبرى أو غرب محافظة الجيزة، أردنا تحرير الحركة بشكل لا يقل عن شرق القاهرة، وبالتالي القاهرة سواء شرقها أو غربها أو غرب النيل وفق التوصيف من نهر النيل.. وأمامنا تحدي إنك مثلا فى منطقة كرادسة.. بتتكلم في عدد سكان كبير أوى.. طب احنا حلينا المسألة على محور رئيسي سواء عرضى أو طولي حول هذه المنطقة".

وأضاف الرئيس السيسي: "نعمل محور رئيسي أو محورين.. طولى وعرضي.. ياخد الحي ده ويكون فيه حركة.. عارف ان حكم المساكن اللى موجود في المنطقة دي.. زى كرادسة وناهيا وبولاق.. طرق بسيطة.. حارة وحارة أو حارتين وحارتين.. احنا حلينا الموضوع حول الجيزة.. عاوز اخلى المواطن اللى في بولاق وكرادسة يتحرك بشكل كويس".

وثمن النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المجهودات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات التنمية المختلفة في شتي ربوع مصر، وقال الحسيني: أتقدم بكل الشكر والامتنان والتقدير لابن مصر البار وزعيمها الرئيس السيسي والذي يثبت يوما بعد يوم أنه رئيس كل المصريين وفي القلب منهم الغلابة والبسطاء".

وتابع قائلا: "الرئيس يعرف كل ما يدور علي كل شبر في مصر ويعرف احتياجات كل قرية وكل حي، فبعد إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة ودخولها حيز التنفيذ وانطلاق المشروعات بالقرى والريف وهو ما غير وجه الحياة في تلك المناطق، ولأول مرة نجد الغاز والصرف الصحي ومراكز شباب نموذجية ومراكز للخدمات تضم كافة الخدمات من مكاتب للبريد ومكاتب توثيق للشهر العقاري ومراكز للإرشاد ووحدات صحية ووحدات بيطري ومجمعات زراعية ومجمعات سكنية وغيرها من الخدمات المتكاملة في القري والنجوع وباتت القري ضمن مبادرة حياة كريمة قري نموذجية بكل ما تحمله الكلمة من معني، ولم يكتفي الرئيس السيسي بذلك بل وجه نظره الي الأحياء الشعبية والفقيرة في مصر وهو ما أثلج صدور الغابة في تلك الأحياء".

واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلا: إنه بمجرد ذكر الرئيس السيسي اسم بعض الأحياء الشعبية وعلي رأسها حي بولاق الدكرور والذي أتشرف بتمثيله تحت قبة البرلمان سادت حالة من السعادة والسرور بين أبناء الحي وحدث نوع من الفخر لأهالي الحي وإحساسهم باهتمام أعلي قيادة في مصر ممثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي في عهده تغير وجه الحياة في مصر وبدأنا بالفعل عصر الجمهورية الجديدة وأصبحنا نجنى الثمار لجهود هذا القائد العظيم".

جاء ذلك علي هامش مشاركة الحسيني مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التى زارت محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.