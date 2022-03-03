رئيس المنتدى العربى للسكان: مصر شهدت اهتماما غير مسبوق بالمرأة بعهد الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مصر بذلت جهدا كبيرا لإحداث تغيرات جوهرية ملموسة للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها وتحسين حياتها وتعزيز مساهمتها فى الحياة العامة.

وقال القصبي، إنه في عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام، لافتا إلى إنشاء المجلس في عام 2000 تتويجا للإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال قرن من الزمان، وتعبيرا واضحا على إدراك الإرادة السياسية لطبيعة المرحلة التي يمر بها العمل الوطني في مصر، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسی رئيس المجلس القومي للمرأة وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

وأضاف القصبى، أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد شهدت مصر اهتماما غير مسبوق بالمرأة فى كافة مراحلها العمرية وعلى كافة المناحي (اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا )، وجعل عام 2017 هو عام المرأة المصرية، كما ضمن الدستور المصري للمرأة المصرية حقوقها ومنحها العديد من المزايا ، هذا بالإضافة الى الدعم الكامل للمجلس القومي للمرأة.

ولفت القصبى إلى حرص مجلس النواب المصرى على تعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة ضمانا لحقوق المرأة، وتيسيرا عليها ومن أهم التشريعات والقوانين التي تم اصدارها في هذه الفترة هي قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث، قانون الخدمة المدنية: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نص تكافؤ الفرص في قانون الاستثمار قانون تجريم الحرمان من الميراث، قانون التأمين الصحي الشامل، تعديل المواد المتعلقة بجريمة الخطف، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تعديل الاجراءات الجنائية لحماية بيانات ضحايا العنف، و قانون حماية البيانات الشخصية علي الانترنت: تعديل المادة المتعلقة بمسائل الولاية على مال قانون تجريم التنمر وقرار انشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، و قرار رفع الحظر علي عمل المرأة ليلا والعمل في قطاعات بعينها مع ضمان اجراءات الحماية لها، قرار اصدار المدونة القومية للقواعد والسلوك في وسائل النقل.

وأشاد القصبى بالدكتورة مايا مرسي، والتى بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما كانت المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010، وأصبحت رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وأيضا عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من ۲۰١٤-۲۰۱۳ ونجحت في إدارة وقيادة أكثرمن 50 برنامج ، وأعداد أكثر من 45 دليلا تدريبية وكتابة ومقالا وبحثا وورقة سياسات في كل من مجال السياسة العامة، والتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،والسلام والأمن ، والأمن الإنساني ، والتمويل من أجل التنمية.

ونوه القصبي إلي أنها تسلمت مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، مؤكدا أن هذا المجلس لا يدخر جهدا من مجال ضمان حقوق المرأة والدفاع عنها.

واشار القصبي، إلي إطلاق أول حملة وطنية حول التمكين المرأة "التاء المربوطة: سر قوتك" بهدف الاستفادة من قوة وسائل الإعلام والاتصالات لمعالجة المفاهيم الخاطئة وإعادة تعریف دور المرأة الفعال في رفعة المجتمع وتشجيع النساء للمشاركة في جميع مجالات الحياة، والتي وصلت إلى أكثر من 135 مليون مصري ومصرية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على الدور الهام الذى قدمه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة الأمن النواب ورئيس منتدى البرلمانيين العربى والأسيوى للسكان والتنمية من خلال دوره التشريعى فى مجلس النواب منذ عام 2016 الداعم للمرأة وخاصة فى التشريعات التى قدمت داخل المجلس لذلك حرصت رئيسة المجلس القومى للمرأة على تقديم درع المجلس بتكريم الدكتور القصبى على ما قدمه فى هذا الإطار .