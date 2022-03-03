صور.. تشييع جثمان أحد ضحايا سقوط شجرة على "سيارة عمال الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثمان محمد عيد، أحد ضحايا سقوط شجرة على سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال أثناء عودتهم من عملهم في أحد حقول البصل ما تسبب في وفاة 3 بينهم سيدتين وإصابة 20 آخرين.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحية والذي أطلقوا عليه "شهيد لقمة العيش" في المسجد المجاور لمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين ظلوا منتظرين وصول جثامين الضحيتين.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين إثر اصطدام سيارة نقل جامبو محملة بعمال يومية بشجرة على طريق "منية سندوب - نقيطة" بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية نقيطة بحدوث حادث تصادم سيارة نقل جامبو محملة بعمال يومية بأحد الأشجار على طريق "منية سندوب - نقيطة" ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل جامبو تحمل أرقام د ا س 9782 حمراء اللون بشجرة على الطريق، وتبين مصرع سيدتين وإصابة 15 آخرين وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وأكد مصدر طبي، أنه توفي في الحادث "زينب عبد البديع خليل محمد" 57 عامًا، و"أم حسن السيد أبو سليمان"، 60عامًا، ومقيمون بقرية نقيطة مركز المنصورة، وكذلك جثة لشخص مجهول.

كما أصيب في الحادث 19 وهم كلا من زينب عيد البديع، 55عامًا، وأم الفرح أسعد علي 60 عامًا، سحر شعبان محمد 50 عامًا، وخالد إبراهيم المصري 39عامًا، ومحمد عبد الحميد العرابي 63 عامًا، وشقيقه أحمد 38عامًا، وأمينة السيد 60عامًا، وهدية فتحي أبو جلال44عامًا، ومروة فتحي بدين 30عامًا، ورضا محمد الشنهاب، 30عاما، وفوز محمد عطية 45عامًا، وشيماء حسن 24عامًا، ورضا هلال بدر 60عامًا، وسعد أسعد عباس العزب 60عامًا،وهانم أو الكمال 65 عامًا، وعطيات عثمان طلبة 75عامًا، وسعيدة عبد المعطي طه إبراهيم55عامًت، شربات القناوي 45 عامًا، ومحمد السيد علي إبراهيم 76عامًا، وشربات جمال الصعيدي 45 عامًا، ومقيمون جميعا بقرية نقيطة مركز المنصورة، كما تبين إصابة سائق السيارة ويدعى وليد محمد سامي إسماعيل 45 عامًا.