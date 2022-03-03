الجزائر تمتنع عن التصويت على مشروع قرار يدين روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدين روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.

وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 141 دولة من أصل 193، حيث يطالب روسيا بوقف استخدام القوة ضد أوكرانيا وإلغاء اعترافها باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

فيما يخص موقف الجزائر فقد كان الامتناع عن التصويت ما يبين الحياد الذي أبدته منذ بداية الأزمة.

وإضافة إلى الجزائر امتنعت 34 دولة أخرى عن التصويت أهمها الصين، الهند، جنوب إفريقيا، كوبا، العراق وباكستان.

وعارضت 5 دول مشروع القرار وهي روسيا، كوريا الشمالية، ارتيريا، سوريا وبيلاروسيا.