أوكرانيا وروسيا - اتفاق روسي أوكراني على فتح ممرات إنسانية "ووقف محتمل" لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء

نقلت "رويترز" عن مفاوض روسي في المحادثات الثنائية مع أوكرانيا قوله إن الطرفين اتفقا على دعم الممرات الإنسانية للمدنيين، وعلى وقف محتمل لإطلاق النار حول تلك الممرات.



ووصف المفاوض الروسي ما تم الاتفاق عليه بأنه "تقدم كبير"، من جانبه، قال مفاوض أوكراني إن موسكو وكييف اتفقتا بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، والاتفاق شمل وقفاً محتملاً لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.



لكنه قال إن بلاده "لم تحصل على النتائج التي كانت تعول عليها"، مشيرًا إلى عقد جولة ثالثة من المحادثات قريباً.



وقال المفاوض ذاته لـ"رويترز" إن تلك الجولة ستنعقد في بداية الأسبوع المقبل.



وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك قال، قبيل انعقاد اللقاء، إن "وقف إطلاق نار فوريا"، و"فتح ممرات إنسانية" في وجه المدنيين على أجندة المفاوضات.



يأتي هذا بينما تتواصل المعارك على محاور مختلفة لليوم الثامن وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف.



واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.



وقال البيت الأبيض إنه يركز مع حلفائه على عزل روسيا، وتحميلها مسؤولية ما تقوم به من خرق لميثاق الأمم المتحدة.

(وكالات)