بينيت بحث مع ماكينزي مخاطر “العدوان الإيراني” في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس بقائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي.

وبحث بينيت، مع ماكينزي، التحديات الأمنية المشتركة لإسرائيل وللولايات المتحدة، وعلى رأسها العدوان الإيراني في المنطقة.

كما وأكد رئيس الوزراء على الخطر الحقيقي الكامن في إبرام الاتفاق النووي من قبل الدول العظمى، إذا حدث مثل هذا الشيء بالفعل.

وشكر رئيس الوزراء بينيت الجنرال ماكينزي على مساهمته في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على التعاون الملموس القائم بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة خلال فترة ولايته في منصبه.

وحضر اللقاء كل من رئيس هيئة أركان جيش الدفاع، الفريق أفيف كوخافي، ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي، الدكتور إيال حولاتا، والملحق العسكري لجيش الدفاع في الولايات المتحدة، اللواء هيدي زيلبرمان، ونائب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جوناثان شراير، وغيرهم من المسؤولين.

والأربعاء، وصل القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية إلى إسرائيل في آخر زيارة له بالمنصب.