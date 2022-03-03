ترحيب سوداني رسمي بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

رحب السودان بالقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، والذي صنف بموجبه مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة لليمن

كما أدان القرار أيضاً الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها الخميس، عن “تطلعها في أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية والإنتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيات الحوثي وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وأكدت خارجية الخرطوم “على دعمها لجهود الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته”.

ويوم الإثنين الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات، بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

من جهته قالت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأضافت البعثة أن قرار مجلس الأمن يصف الحوثي بـ” الجماعة الإرهابية” للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ”كيان” في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي.