10 مليار دولار.. البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تمويلاً “ضخماً” لنجدة اوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 9:36 مساءً

تقدم البيت الأبيض بطلب إلى الكونغرس، الخميس، للحصول على مبلغ عشرة مليارات دولار لتمويل خطط المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وسيخصص هذا المبلغ لتغطية تكاليف إرسال معدات عسكرية إضافية وإيصال مواد غذائية عاجلة إلى الشعب الأوكراني.

كما يشمل المبلغ تمويل عملية تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك إنشاء فريق عمل تحت إشراف وزارة العدل الأميركية لملاحقة أصول الأثرياء الروس الذين استهدفتهم العقوبات.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، الحاجة إلى التمويل التكميلي في تدوينة الخميس. وستكون الطلبات إضافات إلى اتفاقية الميزانية المخطط لها التي يحاول الكونغرس الانتهاء منها قبل الموعد النهائي في 11 مارس.

وقالت يونغ في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل. سيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وكانت هناك توقعات بأن الطلب سيكون لما يصل إلى 30 مليار دولار، والذي يأتي بعد أن تعهد المشرعون وإدارات بايدن وترامب بتقديم 5.8 تريليون دولار مجتمعة على مدى عدة سنوات بشأن الوباء، وفقا للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.