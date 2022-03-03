شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فرنسي: «ماكرون» يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعلن غدًا الجمعة ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية، آملًا الفوز بولاية ثانية.

وذكرت إذاعة “France Info”، أن ماكرون، الذي لم يقدم ترشيحه حتى الآن، سيعلن قراره في رسالة مفتوحة سيتم نشرها في إحدى الصحف الإقليمية.

وستجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022 على جولتين، الأولى منهما في 10 أبريل والثانية في 24 أبريل.

بينما تختتم عملية تسجيل المرشحين غدا الجمعة في الساعة 18:00، وحتى الآن أعلن نحو 40 سياسيا عن ترشحهم للانتخابات.