شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإنتربول يرفض طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في تطورات سريعة في القرارات الدولية التي يتم اتخاذها بشأن الأزمة الأوكرانية، رفض جهاز الإنتربول الدولي، طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة.
يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات أوكرانيا بأن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا ستنعقد بداية الأسبوع المقبل.
بينما أعلن البيت الأبيض أننا لا نتوقع إقصاء روسيا من مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أيضا أننا نعمل من أجل ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي.
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