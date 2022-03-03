شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطوارئ الأوكرانية: اكتشاف 22 قتيلا بمدينة تشيرنيغوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن مركز خدمات الطوارئ الأوكرانية عن اكتشاف جثث 22 قتيلا على الأقل جراء غارة جوية روسية على منطقة تشيرنيغوف الأوكرانية.

وقبل ساعات، قتل 9 أشخاص بقصف روسي استهدف مدرستين ومساكن في مدينة تشيرنيغوف في شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكمها الخميس.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات “لايف” للقصف الروسي على المدينة.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف تشاوس على تليجرام “قصفت القوات الجوية الروسية مدرستين في حي ستارا بادسودوفكا. وبحسب جهاز الطوارئ، الحصيلة الأولية هي تسعة قتلى وأربعة جرحى”، مرفقا منشوره بصور ومقاطع فيديو للمباني المدمرة.

وظهرت في الفيديو كمية الدمار الذي لحق بالمبان والمساكن، جراء القصف الروسي العنيف على مدينة تشيرنيغوف الواقعة في شمال أوكرانيا.