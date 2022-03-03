شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كمين للجيش الأوكراني يدمر رتلًا عسكريًا روسيًا في شوارع المدينة والجثث تملأ الشارع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أوكرانيا، فيديو لوقوع رتلًا عسكريًا روسيًا في كمين أعده الجيش الأوكراني لهم بعد دخولهم شوارع إحدى المدن الأوكرانية.

ويظهر الفيديو جثث جنود الجيش الروسي ملقاه في الشوارع أمام الآليات العسكرية التي تم إعطابها وإشعال النار في بعضها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدمر فيها الجيش الأوكراني رتلًا عسكريًا للجيش الروسي، ولكن رئيس الأركان الأوكراني نشر من قبل فيديو يوثق تدمير رتلًا عسكريًا روسيًا عبر طائرة مسيرة وقصفه بالكامل.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثامن، وسط ضغوط غربية لمحاصرة روسيا اقتصاديًا وعزلها عن العالم، كما تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لتقوية الدفاعات الأوكرانية أمام الجيش الروسي.