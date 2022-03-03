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شكرا لقرائتكم خبر عن 470 صاروخ روسي على أوكرانيا.. البنتاغون تحصي قذائف بوتين (صور ) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكشف المسئول الأمريكي، في خبر عاجل بثته قناة “الحرة” الأمريكية؛ أن نحو 230 صاروخا أطلقتها روسيا من داخل الأراضي الأوكرانية و160 من روسيا.
وأضاف: كما أطلقت روسيا قرابة 70 من بيلاروسيا وأقل من 10 صواريخ أطلقت من البحر الأسود.
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