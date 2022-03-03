شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على 19 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على المتحدث باسم الكرملين و19 من رجال الأعمال الروس و47 من عائلاتهم، فيما أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أنهم سيواصلون خطوات تقييد الاقتصاد الروسي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن مجموعة السبع تنسق لتجميد أموال الأثرياء الروس المقربين من الحكومة، لافتة إلى أن التحالف الذي سيفرض عقوبات على روسيا يضم دولا في الشرق، معلقة: "يجب أن تتحلى الصين بالمسؤولية وتفرض قيودا على الصادرات الروسية".