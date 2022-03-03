شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: «بوتين» يستهدف إخضاع أوكرانيا بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهرت تفاصيل جديدة للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وقال قصر الإليزيه بعد المكالمة، أن ماكرون يرى أن الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا، مضيفا أنه تبين الآن أن هدف بوتين هو إخضاع البلاد بأكملها.

وذكر الكرملين، أن بوتين شدد على أن أهدافه سيتم تحقيقها مهما كانت الأهداف التي يضعها الغرب، ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن "محاولات كسب الوقت عن طريق تمديد المفاوضات لا يؤدي إلا إلى مطالب إضافية موجهة لكييف في وضعنا التفاوضي".

وأضاف البيان، أن بوتين انتقد خطاب ماكرون للأمة الفرنسية ومزاعمه الأساسية بشأن الصراع. وقال ماكرون لبوتين بدوره إن زعم روسيا بمحاربتها النازيين في أوكرانيا كذبة.

من جهته أوضح "الكرملين"، أن بوتين يبدو أنه رفض هذا وقدم للرئيس الفرنسي "تفسيرات وجيهة للدور المهم للنازيين الجدد في سياسة كييف".

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن "الإبادة الجماعية للسكان المدنيين في منطقة دونباس، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا واضطرت مئات الآلاف من الأشخاص إلى طلب اللجوء لدى روسيا، يتم التعتيم عليها".