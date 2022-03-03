الأمم المتحدة: ارتفاع الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا إلى 249 قتيلاً و553 جريحاً

ارتفاع الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا إلى 249 قتيلاً (أ ف ب).

أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس أنه تأكد مقتل 249 مدنياً وإصابة 553 آخرين في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي.

وهذا العدد، حتى منتصف ليل أمس الأربعاء، جاء ارتفاعاً من 227 قتيلاً و525 جريحاً في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.

وقال المكتب في بيان «معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت من الساعة الرابعة صباح يوم 24 فبراير 2022 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثاني من مارس 2022 حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية».