شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة.. سقوط صواريخ خلف مراسل شبكة «CBS» في كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاجأ مراسل شبكة “CBS” بسقوط صواريخ أطلقتها غارة جوية على العاصمة كييف، أثناء إعداده تقريرًا صحفيًا للقناة على الهواء مباشرة.

وظهر المراسل وقد بدا عليه الخوف إثر وقوع انفجارات خلفه نتيجة هجوم صاروخي على العاصمة كييف.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية لم تحرز تقدما يذكر في زحفها صوب العاصمة الأوكرانية كييف على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير: “لا يزال القسم الأكبر من الرتل الروسي الزاحف نحو كييف على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة بعدما عرقلته المقاومة الأوكرانية الشرسة والأعطال الميكانيكية”.

وأضاف التقرير: “لم يحرز الرتل تقدما يذكر على مدى ثلاثة أيام، وعلى الرغم من القصف الروسي الكثيف فإن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال في أيدي الأوكرانيين”.