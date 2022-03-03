شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة. وأضاف كلمة للرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده أن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية. وأوضح بوتين أن المرتزقة يستخدمون المدنيين في أوكرانيا دروعا بشرية، منوها أن مرتزقة في أوكرانيا أخذوا أجانب وطلبة كرهائن، بحسب قوله.

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