شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على العملية العسكرية.. قرار من أوكرانيا بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت السلطات في كييف، اليوم الخميس، تعليق نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتعد أوكرانيا دولة ترانزيت لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية.

وقالت الشركة المسؤولة عن ترانزيت الغاز في أوكرانيا “أوكرترانس غاز”، بأن أوكرانيا حظرت بشكل مؤقت تصدير الغاز الطبيعي (الروسي) من أراضيها، بما في ذلك الغاز المخزن تحت الأرض في وضع “المستودع الجمركي”.

وفي التفاصيل، أوضح سيرغي بيرلوما، القائم بأعمال المدير العام للشركة الأوكرانية، في منشور في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “منعت وزارة الطاقة الأوكرانية المشاركين في السوق من تصدير الغاز الطبيعي (من أوكرانيا)، وهذا القرار ينطبق أيضا على الغاز المخزن في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا في وضع (المستودع الجمركي)”.

وأضاف المسؤول الأوكراني “أن القيود فرضت من قبل وزارة الطاقة الأوكرانية انطلاقا من 3 مارس 2022 في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا”.

يأتي قرار أوكرانيا بشأن نقل الغاز، ردا على عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا انطلقت فجر يوم الخميس الماضي.