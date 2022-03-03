شكرا لقرائتكم خبر عن على خطا أوكرانيا.. جورجيا تتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت جورجيا اليوم الأربعاء أنها ستتقدم على الفور بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة دعم البرلمان الأوروبي لمسعى أوكرانيا لتقديم طلب عضوية في التكتّل.

وقال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب الحلم الجورجي: “قرر الحزب اليوم تقديم طلب فوري لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أن القرار جاء بناء على السياق السياسي العام والواقع الجديد.

واعتبر كوباخيدزه أن دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي سيضعها على طريق يقود بلادنا إلى زيادة نوعية في رفاه سكاننا وأمنهم وإنهاء الاحتلال.

جاء قرار جورجيا في أعقاب خطوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حصل على دعم أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم أوصوا فيه هيئات الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للعضوية.