شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاستخبارات الروسية: الحرب الباردة مع الغرب أصبحت ساخنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الاستخبارات الروسية، مساء اليوم الخميس، إن الحرب الباردة مع الغرب أصبحت ساخنة، وذلك بعد قرابة أسبوع من التدخل الروسي في أوكرانيا.

وأعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، في تصرحيات صحفية مساء اليوم، لدينا الفرصة لإنهاء الحرب التي بدأت بعد الحقبة السوفيتية.

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وقال حلف الناتو، في بيان له، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.