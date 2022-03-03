شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: إذا تم إنهاء وجودنا روسيا ستصل جدار برلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أن الجيش الروسي أكبر من الجيش الأوكراني بكثير، مؤكدا أنه إذا تم إنهاء أوكرانيا من الوجود؛ فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

كما أوضح زيلينسكي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم والدعم الدولي يضعنا على المسار الصحيح؛ وعلى العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا.

فيما أشار الرئيس الأوكراني أنهم يحتاجون في الوقت الحالي إلى ضمانات أمنية وقلت هذا منذ البداية؛ مضيفا: ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي، لكن الدفاع عن وطننا هو واجب علينا.

وأكد زيلينسكي أنه لا يجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام؛ لكنه رئيس منتخب من قبل الأوكرانيين، وأن ما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا.

كما شدد الرئيس الأوكراني أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم، متمنيا ألا تتحول أوكرانيا لمجرد تاريخ.