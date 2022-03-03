شكرا لقرائتكم خبر عن المعارك تشتد بجوار أكبر محطة للطاقة النووية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية في منشورات على الإنترنت اليوم الخميس، إن القوات الروسية فتحت النار في بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها بالدبابات.

وذكر في وقت سابق إن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، ويعيش عمال المحطة في بلدة إنرجودار القريبة.

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل الخارجة عن الخدمة، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.