شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الروسية: الحرب مع الغرب أصبحت «ساخنة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير وكالة المخابرات الخارجية الروسية اليوم الخميس إنه من الخطأ الحديث عن حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب لأن الوضع "ساخن" بالفعل.

وأكد سيرجي ناريشكين على الموقع الإلكتروني للوكالة "يحب الساسة والمعلقون الغربيون وصف ما يحدث بأنه حرب باردة جديدة. (لكن) يبدو أن المقارنات التاريخية ليست مناسبة تماما هنا".

وجاءت تصريحات ناريشكين في أعقاب سلسلة من التصريحات من جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين، قبل وأثناء غزو أوكرانيا، بأن روسيا دولة رائدة في مجال الأسلحة النووية.

وفسرت الحكومات الغربية التصريحات، على أنها تحذير من أن بوتين قد يصعد الصراع، على الرغم من أن موسكو تنفي ذلك.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم الخميس، إن فكرة الحرب النووية "تدور باستمرار في رؤوس الساسة الغربيين" لا في رؤوس المسؤولين الروس.

وترفض روسيا مصطلح الغزو وتقول إن أعمالها في أوكرانيا لا تستهدف احتلال الأراضي بل تدمير القدرات العسكرية لكييف والقبض على من تعتبرهم قوميين خطيرين، وهي ذريعة ترفضها أوكرانيا والغرب باعتبارها دعاية لا أساس لها من الصحة.