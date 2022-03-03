شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 12 أسد ونمر من أوكرانيا لحديقة آمنة في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في حديقة حيوانات بولندا إن شاحنة تحمل ستة أسود وستة نمور وكلبا بريا أفريقيا من محمية في شرق كييف وصلت بولندا اليوم الخميس، بعد رحلة استمرت يومين هربا من الغزو الروسي.

وطلب صاحب المحمية المساعدة من حديقة حيوانات بوزنان في غرب بولندا لنقل الحيوانات إلى مكان آمن.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوانات بوزنان مالجورزاتا شوديلا "قطعوا مسافة طويلة لتجنب مدينة زيتومير ومناطق القصف الأخرى. واضطروا إلى العودة أكثر من مرة بسبب تعرض كل الطرق للقصف كما كانت مليئة بالحفر ويستحيل عبورها بهذه البضائع، ولهذا الأمر تطلبت الرحلة كل هذا الوقت الطويل".

وأضافت "ولكن ها هم هنا الآن، ولا يمكننا تصديق هذا".