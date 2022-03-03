شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: القوات الروسية تواجه قوات النازية الجديدة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القوات الروسية تعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا

• جزء من الشعب الأوكراني تعرض للدعاية المضللة

• الروس والأوكرانيون شعب واحد- هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مخصصات مالية للروس ضحايا الحرب في أوكرانيا ، وقال بوتين إن القوميين الأوكرانيين يسدّون الممرات الإنسانية.

وأوضح بوتين أن القوات الروسية تعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تنشر أسلحتها في مناطق المدنيين- القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين دروعا بشرية.

وأوضح بوتين أن القوات الروسية فتحت ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا، فيما اختطف النازيون الجدد في أوكرانيا – على حد وصفه _ مئات من الطلاب الأجانب واستخدموهم رهائن

وشدد بوتين على أن الروس والأوكرانيون شعب واحد- هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، مضيفًا" قواتنا نجحت في اختراق دفاعات الجيش الأوكراني والنازيين في أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الروسي أن جزء من الشعب الأوكراني تعرض للدعاية المضللة وما يحصل حاليا يدل على حقنا.

كما أعلن عن إصداره مرسوما رئاسيا لمنح أحد أبطال روسيا وساما خلال محاربة القوميين في أوكرانيا.