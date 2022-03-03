شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: غرق سفينة شحن إستونية جراء تعرضها لقصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • السفينة تحمل اسم هيلت ومملوكة لشركة إستونية ترفع علم بنما

أعلنت السلطات الأوكرانية عن غرق سفينة شحن إستونية قبالة ساحل مدينة أوديسا الواقعة بجنوب أوكرانيا، بعدما تعرضت لقصف ، حيث كانت السفينة التي تحمل اسم هيلت ومملوكة لشركة إستونية، ترفع علم بنما.

وقالت إدارة الميناء الأوكراني، اليوم الخميس، إن السفينة تعرضت لقصف تحت خط المياه ثم اختفت عن الرادار.

من جانبه أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الإستونية إنه تم إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من ستة أفراد، ونقلهم إلى مكان آمن، مشيرًأ إلى إن الحادثة وقعت على بعد نحو عشرين ميلا بحريا (37 كيلومترا)، قبالة الساحل الأوكراني في البحر الأسود.

وأضاف أن الملابسات الدقيقة للحادث مازالت غير معروفة، فيما لم تقل السلطات الأوكرانية من أطلق النار على السفينة .