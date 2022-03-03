ماكرون لبوتين: «أنت تكذب على نفسك»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

قال مسؤول فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ارتكب «خطأ فادحاً» في حق أوكرانيا، وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غالياً على المدى الطويل.

وأضاف أن بوتين أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به، اليوم (الخميس)، تصميمه على تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسياً أو عسكرياً.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي: «لم يتضمن ما قاله الرئيس بوتين أي شيء يمكن أن يطمئننا». وأضاف أن بوتين أكد «روايته» بأنه يسعى إلى «القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا»، وفق ما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».

وكشف أن ماكرون قال لبوتين: «أنت تكذب على نفسك... ذلك سيكلف بلدك غالياً، وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جداً».