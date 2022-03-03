شكرا لقرائتكم خبر لافروف: الغرب يثير الذعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للحوار مع الغرب، وشدد على أن تحذيرات الدول الغربية من تصعيد نووي في حرب أوكرانيا هي التي تثير الذعر.

وقال، في إيجاز صحفي، «الجميع يدركون أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا حربا نووية»، وأضاف «أؤكد لكم أننا لن نسمح بالاستفزازات التي تجعلنا نفقد صوابنا».

واستدرك بالقول «لكن إذا بدأ (الغرب) في شن حرب حقيقية ضدنا، فعلى من يثيرون مثل هذه الأمور أن يفكروا في الأمر، وأعتقد أنهم يفكرون بالفعل».