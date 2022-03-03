شكرا لقرائتكم خبر لافروف: الغرب يثير الذعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال، في إيجاز صحفي، «الجميع يدركون أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا حربا نووية»، وأضاف «أؤكد لكم أننا لن نسمح بالاستفزازات التي تجعلنا نفقد صوابنا».
واستدرك بالقول «لكن إذا بدأ (الغرب) في شن حرب حقيقية ضدنا، فعلى من يثيرون مثل هذه الأمور أن يفكروا في الأمر، وأعتقد أنهم يفكرون بالفعل».
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