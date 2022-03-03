ألمانيا تطالب بتحقيق فوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضرورة إجراء تحقيق سريع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها روسيا خلال الحرب بأوكرانيا. وقالت في رسالة فيديو مسجلة مسبقا خلال انعقاد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «يجب المقاضاة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وتابعت الوزيرة الألمانية «إننا بحاجة فورية للجنة تحقيق بشأن أوكرانيا من أجل فحص كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ بداية الاعتداء العسكري».

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