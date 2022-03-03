شكرا لقرائتكم خبر موجة غضب بعد رفع أسعار المحروقات في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان بمقدار 28 ألف ليرة، والديزل أويل 41 ألف ليرة، والغاز 15 ألف ليرة.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة ، والغاز 28 ألفا و800 ليرة.
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