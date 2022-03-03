رئيس مجلس الأمة الكويتي يدعو إلى ثقافة السلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن العنصرية والتمذهب والتمييز والتحزب الضيق والرغبة في التوسع والنزعات الاستعمارية كلها ثيمات ثقافية ومواد خام أولية تتغذى بنسق ثقافي ممنهج وتكون مآلاتها دائما الاحتراب والتصارع والفوبيات المتبادلة، لذلك فإن مفهوم السلام ثقافي بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسيا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم قوله أمس، أمام المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام، إن الجنوح للسلام والتصالح يجب أن يكون هدفا وغاية ونهج حياة، وبين أن الاستثمار في ثقافة السلام ليس ترفا أو لغوا أو لهوا، بل هو خيار استراتيجي وحيد.



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