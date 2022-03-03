شكرا لقرائتكم خبر احتجاز وزيرين من الحكومة الليبية وإغلاق المجال الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا ما وصفته بالأعمال الإجرامية التي حصلت منذ مساء أمس الأول، وشملت «إغلاق المجال الجوي والطريق البري، لغرض منع الوزراء المرشحين بالحكومة من الوصول لمدينة طبرق شرق البلاد لتأدية اليمين واستلام مهامهم الجديدة».

واعتبر رئيس الحكومة الجديدة في بيان ما حدث «أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020»، واشتكى من تأثير هذه الإجراءات على رحلات علاج بعض المواطنين، واعتبر ذلك «انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة دستوريا».

واتهم البيان أطرافا لم يسمها، باستهداف الوزراء وخطف وترهيب عدد منهم، مؤكدا احتجاز وزيري الخارجية والثقافة بالحكومة الجديدة، وموضحا أن بقية الوزراء تمكنوا من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب.

وجددت الحكومة رفضها لمثل هذه التصرفات، واصفة إياها بـ»الخارجة عن القانون»، ومؤكدة أن ما حدث سيزيدها إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.