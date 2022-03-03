بدء محادثات السلام الروسية الأوكرانية.. وبوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في حرب أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

انطلقت، اليوم الخميس، محادثات السلام بين الوفود الروسية والأوكرانية في بيلاروسيا.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، بدء المحادثات في تغريدة له على تويتر، مشيرًا إلى أن أهداف الحوار تتركز في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، عقد هدنة، وإجلاء المدنيين عن طريق توفير ممرات إنسانية.

وتُعد هذه ثاني جولة من المحادثات بين الجانبين بعد اندلاع الحرب يوم 24 فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن الكرملين، اليوم الخميس، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في بيان الكرملين، أن الرئيس الروسي أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية إقليم دونباس.

وأضاف البيان “مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي فرضها عدد من الدول الغربية ضد روسيا، شدد فلاديمير بوتين على عدم جواز تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية”.

وتابع: "أوضح الرئيس بوتين نهج روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة حماية دونباس".