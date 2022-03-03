صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم الخميس، مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسياسات والشركات.

ويأتي اللقاء على هامش تواجد بومان في مصر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال لمناقشة cop 27 واستراتيجية الدولة الجديدة للبنك والتعافي من الوباء.

وخلال اللقاء أكد الشريف علي حرص محافظة الإسكندرية علي تطبيق الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي يمر بها العالم كله في الفترة الأخيرة.

كما ناقش الطرفان سبل العمل على تطبيق مبادرة المدينة الخضراء والتي سوف تتم في ثلاث محافظات في مصر تضم؛ القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.