نجاة سكان شقة بالوراق من "القاتل الصامت"

تبين بالفحص تسريب غاز من بشقة بالعقار رقم 5، وتم إصلاح مصدر التسريب دون خطورة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012