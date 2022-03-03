نجاة سكان شقة بالوراق من "القاتل الصامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أنقذت العناية الإلهية سكان شقة سكنية بالوراق من خطر تسرب غاز.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتسريب غاز بشارع عبد العظيم الصفوني خلف معرض الخبير.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع العقيد محمد سلامة مأمور قسم الوراق.
تبين بالفحص تسريب غاز من بشقة بالعقار رقم 5، وتم إصلاح مصدر التسريب دون خطورة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.