صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد السفارة الأمريكية سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفداً دبلوماسياً لبعثة السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث بحث الجانبان لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات العلمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

ضم الوفد السيدة نيكول شامبين، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة لورين لوفليس، مستشارة الشؤون العامة للسفارة الأمريكية ومسؤولو العلاقات السياسية والثقافية بالسفارة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات.

من جانبه، استعرض قنصوه، خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين الجامعة والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، موضحاً أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية، منها جامعات "فيرجينيا تك، الٱباما برمنجهام ، كونيتكت، لوفيل".

ولفت، إلى توجه الجامعة إلى إنشاء الدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة وذلك فى إطار إستراتيجية الجامعة فى التوجه نحو تدويل التعليم من أجل المنافسة العالمية إتساقاً مع رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأضاف ان الجامعة لديها مركز التميز في مجال علوم المياه، والذي فازت الجامعة بإنشائه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

بدورها أكدت نيكول شامبين، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، حرص بلادها على توطيد العلاقات مع جامعة الإسكندرية والتوسع في تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالإضافة إلى التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الزيارة جاءت بهدف التعرف على البرامج العلمية التى تقدمها كليات الجامعة بهدف عقد الشراكات بين الجانبين وتفعيلها فضلاً عن إمكانية تقديم منح دراسية من خلال اتفاقيات التعاون المشترك.

وقدم عمداء الكليات عرضاً لمجالات التعاون والبرامج والدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات الأمريكية والأوروبية فى التخصصات العلمية المختلفة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما اقترحوا مجالات للتعاون ودرجات علمية يمكن الاتفاق عليها مستقبلاً.