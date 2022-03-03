زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا ستستهدف روسيا دول البلطيق وأوروبا الشرقية

دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا، ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا "إلى جدار برلين".
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "إذا لم نعد موجودين، لا قدر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ... وصولا إلى جدار برلين، صدقوني" داعيا الغربيين إلى "إغلاق الأجواء" أمام الطائرات الروسية أو إعطائه طائرات.
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