اخبار العالم

9 قتلى في ضربة روسية على مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية

0 نشر
0 تبليغ

قتل 9 أشخاص بقصف روسي استهدف مدرستين ومساكن في مدينة تشيرنيغوف في شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكمها الخميس.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف تشاوس على تليجرام "قصفت القوات الجوية الروسية مدرستين في حي ستارا بادسودوفكا. وبحسب جهاز الطوارئ، الحصيلة الأولية هي تسعة قتلى وأربعة جرحى"، مرفقا منشوره بصور ومقاطع فيديو للمباني المدمرة.


كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى في ضربة روسية على مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا