9 قتلى في ضربة روسية على مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية

قتل 9 أشخاص بقصف روسي استهدف مدرستين ومساكن في مدينة تشيرنيغوف في شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكمها الخميس. وكتب الحاكم فياتشيسلاف تشاوس على تليجرام "قصفت القوات الجوية الروسية مدرستين في حي ستارا بادسودوفكا. وبحسب جهاز الطوارئ، الحصيلة الأولية هي تسعة قتلى وأربعة جرحى"، مرفقا منشوره بصور ومقاطع فيديو للمباني المدمرة.



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