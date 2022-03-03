وأتلفت النيابة العسكرية في المنطقة الخامسة هذه الكمية، التي تم ضبطها خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بحضور مندوب العمليات المشتركة قوة الواجب 800 وممثلين عن استخبارات المنطقة، والشرطة العسكرية وأمن محافظة حجة.
وتعتمد عصابات مرتبطة بميليشيا الحوثي على تجارة الممنوعات كمصدر لتمويل حربها الإرهابية على اليمنيين، غير أن قوات المنطقة العسكرية الخامسة على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.
ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش، وثمانية وأربعين ألف قرص مخدر في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام، أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 1158 كيلو حشيش و7700 قرص مخدر بحوزة مهربين حوثيين شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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