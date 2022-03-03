أوكرانيا وروسيا - الرئيس الفرنسي ماكرون بعد محادثة هاتفية مع بوتين: "الأسوأ لم يأتِ بعد"ىفي أوكرانيا



أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 3 مارس/آذار 2022، إلى أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في أوكرانيا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على طلب الأخير، واستمرت ساعة ونصف ساعة، وفق ما أعلنه الإليزيه.



من جانبه، لفت بوتين إلى أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا والمتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد، ستتحقق على أي حال، على ما أعلن الكرملين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.



أضاف بوتين أن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو إلى إضافة مزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.



إلى ذلك، أوضح مستشار للرئيس الفرنسي أن ما قاله بوتين خلال الاتصال لم يتضمن "أي شيء يمكن أن يطمئننا". وأضاف أن بوتين أكد "روايته" بأنه يسعى إلى "القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا".



كما أفاد المسؤول الفرنسي بأن ماكرون أبلغ نظيره الروسي أنه ارتكب "خطأً فادحاً" في حق أوكرانيا، وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غالياً على المدى الطويل.





فيما أوضح مستشار الرئيس الفرنسي أن ماكرون قال لبوتين: "أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غالياً وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جداً".



من جهته، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مطالبته بفرض حظر جوي كامل فوق بلاده. وأعرب زيلينسكي، في تصريحات صحفية، بالعاصمة كييف، عن شكره للدعم المقدم لبلاده.



زيلينسكي قال: "الدعم المقدم لبلدنا متأخر كثيراً، ولو تلقيناه من قبل لَما مات الأطفال، وكان على العالم أن يُظهر قوته". وأضاف: "نطالب بإغلاق المجال الجوي بالكامل، حيث يتم إطلاق صواريخ إسكندر من بيلاروسيا أيضاً وليس من روسيا فقط".



كما وجّه زيلينسكي خطابه إلى الأمهات الروسيات، وناشدهن استعادة أبنائهن من أوكرانيا، وقال: "لا ينبغي أن يكون مكان الشبان المشارح". وطالب الرئيس الأوكراني بتزويد بلاده بطائرات حربية.



فيما ناشد زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إيقاف الحرب والجلوس إلى الطاولة والتحدث دون شروط مسبقة.



(وكالات)